Real Madrid : Miguel Gutiérrez au cœur d’un sacré casse-tête

Époustouflant sur son couloir gauche, Miguel Gutiérrez est l’une des belles histoires de cette équipe de Girona. Le club catalan dépasse toutes les attentes en pointant à la 2e place de Liga, à égalité avec le Real Madrid, leader (45 points). À 22 ans, le défenseur espagnol réalise une saison pleine, après avoir signé à l’été 2022 en provenance de la Casa Blanca justement. Mais la capitale, il pourrait l’a retrouver tôt ou tard. Marca explique à ce propos que Miguel Gutiérrez est au cœur d’un sacré casse-tête.

La suite après cette publicité

Excellent à Girona, le natif de Madrid suscite l’intérêt de plusieurs grandes écuries, telles que Arsenal notamment. Estimé à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, le latéral gauche de formation voit sa cote exploser en Europe et possède une clause libératoire qui s’élève à 35 millions d’euros. Sauf pour les Merengues, qui détiennent une clause de rachat à hauteur de 8 M€ en 2024, ou 10 M€ en 2025 pour récupérer Gutiérrez, né à Madrid et formé au Real. Une somme dérisoire pour l’un des meilleurs joueurs à son poste cette saison, d’autant plus que l’équipe de Carlo Ancelotti n’est pas des plus fournies à gauche, avec un Ferland Mendy très souvent blessé. Girona se questionne et ne sait toujours pas si le leader de la Liga activera ses options. Dans ce cas là, le club catalan empocherait une enveloppe finalement peu conséquente pour un tel talent.