PFC - Annecy : l’énorme coup de gueule de Maxime Lopez contre l’arbitrage

Le Paris FC a beau rester leader de Ligue 2, Maxime Lopez l’a mauvaise. Présent au micro de beIN Sports après le match nul concédé par le PFC face à Annecy cet après-midi (0-0), l’ancien Marseillais a fustigé l’arbitrage de la rencontre, et plus largement l’arbitrage français. «Annecy, belle équipe, ils sont venus avec leurs idées, a-t-il commencé, avant de partir au quart de tour. Maintenant, j’aimerais bien qu’on ouvre un peu le dossier "arbitre", je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends en Ligue 1 et Ligue 2, c’est la même chose ! Ce soir, j’aimerais bien qu’il m’explique comment il ne met pas rouge en première mi-temps (sur une action d’Alimami Gory allant seul au but).»

«Je ne cherche pas d’excuses, attention, peut-être qu’on ne mérite pas de gagner ce soir, mais on commence à en avoir plein le c.l de se faire avoir par les arbitres. Pour moi, il y a carton rouge en première, penalty sur Gory, et il nous met jaune, les week-ends se suivent et se ressemblent. Les arbitres de L1 sont rétrogradés en L2 et on se demande pourquoi… Pourqoi ne pas mettre la VAR en L2 ? En Serie A, ça fait 10 ans qu’ils l’ont, en Bundesliga aussi, partout… Pourquoi pas en L2 ? Championnat le plus délaissé du monde. Bravo à Annecy, ils ont fait un bon match, ils nous ont bien embêté, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons, on a des objectifs.» Le message a dû être entendu là-haut, et on ne serait pas étonné qu’une sanction tombe.