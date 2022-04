PSG : Gigio Donnarumma revient sur le fiasco madrilène et fixe les objectifs

Encore marqué par le fiasco en terres madrilènes à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Gigio Donnarumma s'est confié au micro de PSGTV alors que le Paris Saint-Germain s'apprête à lancer son sprint final en Ligue 1, à commencer par un déplacement sur la pelouse de Clermont, ce samedi à 21 heures, dans le cadre de la 31e journée. Considérant tous les matches comme des «finales», le portier international italien, déterminé à ramener un 10ème titre de champion de France au club, a ainsi voulu rassurer les supporters parisiens.

La suite après cette publicité

«Oui, c'était dur, c'était très dur. On comprend le mécontentement des supporters, mais on sait aussi que malheureusement, c'est le football. Nous devons aller de l'avant et nous le faisons. C’est difficile, mais dans cette équipe, il n’y a que des grands joueurs. Nous sommes tous tristes pour la Ligue des champions, mais nous nous devons aussi de regarder vers l'avenir et de bien finir cette saison, redonner de la joie à nos supporters, en retrouvant le plaisir de jouer, et c'est ce que nous sommes en train de faire. On s'entraîne bien, on travaille dur. Nous sommes prêts pour ce rush final, et à offrir cet ultime moment de joie à nos supporters. On ne doit pas oublier que reconquérir le championnat était aussi notre objectif et que ce n'est pas facile. Mais nous sommes là, nous nous sommes réunis et nous nous donnons de la force les uns envers les autres», a ainsi déclaré le jeune gardien de la Nazionale.

Exclusivement pour Foot Mercato, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.