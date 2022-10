EdF : Julian Nagelsmann recommande Dayot Upamecano à Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Actuellement en pleine forme avec le Bayern Munich où il a profité de la blessure de Lucas Hernandez pour prendre encore plus de poids aux côtés de Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano réalise une bonne saison. Même avant la blessure de son compère français, le joueur de 23 ans était parti sur des standards élevés. Une bonne forme que n'a pas manqué de saluer son coach Julian Nagelsmann. En conférence de presse avant d'affronter Augsbourg ce mercredi soir en Coupe d'Allemagne, le technicien allemand en a profité pour recommander à Didier Deschamps de miser sur l'ancien de Salzbourg et Leipzig alors que la Coupe du monde se déroulera dans un mois.

«En fait Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano ont un rôle similaire. Je suis heureux avec les deux. Je connais Upa depuis plus longtemps. Je connais son potentiel. Lors de notre dernière année à Leipzig et la saison dernière, il n'a jamais eu la vie facile. Il avait une certaine pression à cause d'une ou deux erreurs de trop. Cette année, son développement a été de classe mondiale [...] Je le vois comme un candidat sérieux pour l'équipe nationale. Ils ont cinq ou six défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du monde mais personne n'est aussi stable que lui en ce moment» a souligné Julian Nagelsmann.