Real Madrid : l’incroyable montée en puissance de Dani Ceballos

La saison passée, l’annonce de la retraite de Toni Kroos au Real Madrid avait fait grand bruit. Légende absolue de ce sport et fer de lance des Merengues depuis son arrivée en 2014, l’Allemand allait forcément laisser un grand vide dans les rangs madrilènes. Finalement, Florentino Pérez a eu l’idée assez saugrenue de ne pas remplacer son métronome. Une stratégie qui avait de quoi rendre dubitatif et qui a clairement montré des limites cette saison quand plusieurs milieux de terrain madrilènes ont affiché un manque de créativité certain par moments.

Mais depuis quelques semaines, la machine Real s’est remise à carburer à plein régime. Malgré la catastrophe face au FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne (5-2), le club de la capitale reste sur 11 matches sans défaite lors de leurs 12 derniers matches. Un rendement impressionnant qui indique clairement que les hommes de Carlo Ancelotti ont retrouvé une certaine maîtrise et qui s’explique notamment par l’incorporation de Dani Ceballos dans le onze madrilène. Trimballé entre le banc du Real Madrid et des prêts depuis son arrivée au Real en 2017, l’ancien du Betis réalise sûrement sa saison la plus intéressante jusque-là.

Depuis novembre, Dani Ceballos est titulaire indiscutable au Real Madrid

Considéré comme un remplaçant fiable depuis la saison 2022-2023, l’international espagnol (13 sélections, 1 but) brille lors de cette cuvée. Profitant des méformes récurrentes des Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, l’Ibérique rayonne grâce à ses qualités techniques et sa capacité à aller de l’avant avec le ballon. N’ayant que très peu de temps de jeu jusqu’à novembre à cause d’un statut moindre et d’une blessure à la cheville, le natif d’Utrera est revenu en force dans le onze à partir de fin novembre. Depuis, Dani Ceballos ne quitte que très peu le onze titulaire du Real Madrid. Adulé par le public espagnol, son entrée dans la formation d’Ancelotti coïncide avec le clair regain de forme des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu.

Le coach italien s’est d’ailleurs voulu dithyrambique au sujet du milieu de 28 ans cette semaine en conférence de presse et a expliqué qu’il avait un impact clair dans les résultats positifs du Real ces derniers mois : «Ceballos a beaucoup contribué durant cette période. Il est revenu à sa meilleure version après plusieurs problèmes musculaires et il se porte très bien maintenant. Il semble plus confiant avec le ballon. Il peut jouer des matchs importants.» Avec patience et travail, Dani Ceballos a enfin atteint l’objectif qui était le sien en 2017 : devenir un joueur important avec le Real Madrid. Et même s’il a fallu attendre 8 ans, force est de constater qu’il a toutes les qualités pour s’imposer durablement dans l’entrejeu de l’un des meilleurs clubs du monde.