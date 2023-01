EdF : l’hommage de Kylian Mbappé à Hugo Lloris

La suite après cette publicité

C’était attendu et c’est désormais officiel : à 36 ans et après plus de 145 matchs disputés sous le maillot des Bleus, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale quelques semaines après la finale perdue contre l’Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. Capitaine des Tricolores depuis plusieurs années, l’actuel gardien de Tottenham laisse derrière lui une trace indélébile dans l’histoire de la sélection nationale et les hommages ne cessent d’envahir le football français. Après Didier Deschamps, c’est au tour de la star Kylian Mbappé de remercier celui qu’il a côtoyé lors de trois compétitions majeures (Mondial 2018 en Russie, Euro 2020 et Mondial 2022 au Qatar).

L’attaquant du Paris Saint-Germain a ainsi publié une story sur son compte Instagram avec le message suivant accompagné de deux photos sous le maillot de l’Equipe de France: «Merci pour tout Capi» a écrit le numéro 10 des Bleus. Quelques mots comme un adieu symbolique à une légende, à l’heure où Mbappé a la lourde responsabilité d’être le visage de sa génération en sélection et pourrait à terme reprendre le brassard de capitaine dans les prochains mois ou les prochaines années.

