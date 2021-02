Coupe d'Allemagne : le RL Leipzig et Wolfsbourg qualifiés pour les quarts

On jouait les huitièmes de finale de Coupe d'Allemagne ce mercredi soir outre-Rhin et le RB Leipzig n'a pas tremblé face à Bochum, équipe de deuxième division. Haidara, Sabitzer, et Poulsen (doublé) ont offert la qualification à leur équipe (4-0).

Dans le même temps, Wolfsbourg accueillait Schalke 04. Sur la pelouse de la Volkswagen Arena, les locaux ont décroché leur billet pour les quarts de finale grâce à une réalisation de Weghorst, qui venait de rater sonpenalty (1-0).