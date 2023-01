Mercato : le FC Barcelone a trois noms pour remplacer Memphis Depay

La suite après cette publicité

Memphis Depay voulait jouer dans un très grand club. C’était le discours tenu par le Néerlandais lorsqu’il évoluait à l’Olympique Lyonnais. Après avoir échoué à Manchester United, il a eu une belle opportunité de réaliser son rêve en rejoignant le FC Barcelone à la demande de Ronald Koeman. Mais ce dernier a été très vite remercié et son remplaçant, Xavi, n’a jamais fait du natif de Moordrecht un titulaire en puissance. Pourtant, ce dernier a rendu bien des services et a même terminé meilleur buteur du club catalan l’an dernier. Malgré cela et ses gros sacrifices financiers, Memphis n’a pas été retenu l’été dernier. On peut même dire que la direction blaugrana, dans le dur financièrement, l’a poussé vers la sortie.

Proche de rejoindre la Juventus, l’attaquant de 28 ans a décidé de rester. Six mois plus tard, le voilà sur le départ. En fin de contrat en juin prochain, il va rejoindre, sauf retournement de situation, l’Atlético de Madrid. Sport évoque un transfert de 3 millions d’euros (hors bonus) et un contrat jusqu’en 2025. Mais les discussions ne sont pas encore terminées entre les Culés et les Colchoneros. Depuis quelques jours, les médias ibériques assurent que Xavi souhaite récupérer Yannick Carrasco suite au départ de l’international néerlandais. Mais les Madrilènes n’étaient pas forcément très chauds à l’idée de se séparer du Belge. Depuis, les positions ont un peu évolué.

À lire

Le transfert de Memphis Depay à l’Atlético de Madrid est imminent

Le Barça multiplie les pistes

Ce jeudi matin, certains médias ibériques expliquent que les échanges se poursuivent. Sport précise que le Barça discute d’un prêt avec une option d’achat obligatoire d’un montant légèrement inférieur à 20 millions d’euros. Si l’Atlético est un peu moins ferme, un accord n’est pas encore officiellement trouvé et cette offre a été repoussée. Mais les Catalans comme le Belge, qui a mouillé le maillot lors des discussions, ont bon espoir. Malgré tout, les pensionnaires du Camp Nou veulent assurer leurs arrières. Si Carrasco est une priorité, ils savent que tout est possible tant que le joueur n’a pas signé. D’autant que Diego Simeone, qui compte sur le Belge, a son mot à dire.

La suite après cette publicité

Par rapport à cela, Mundo Deportivo, beaucoup moins optimiste, explique le deal Carrasco-Barça est compliqué. La publication espagnole ajoute que le FC Barcelone explore deux autres pistes. La première mène à Marcelo Brozovic, qui n’évolue pas au même poste que Memphis. Mais ce n’est pas un problème pour les Barcelonais, qui ne veulent pas forcément un remplaçant poste pour poste mais un renfort utile même dans un autre secteur. Son nom a été cité dans un possible échange avec Franck Kessié. La deuxième piste mène, elle, à Gonçalo Guedes. Le Portugais aurait été proposé par son agent Jorge Mendes, qui connaît très bien les dirigeants culés. Guedes, qui ne s’entend pas très bien avec Lopetegui et qui a vu un concurrent arriver avec Pablo Sarabia, est pour rejoindre la Catalogne. Il reste à savoir si l’ancien du PSG sera l’heureux élu. La suite au prochain épisode…