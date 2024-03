Rasmus Nicolaisen prolonge avec Toulouse

Si son avenir dans l’élite du football français n’est pas encore assuré, le Toulouse FC est néanmoins d’ores et déjà certain de pouvoir compter sur Rasmus Nicolaisen dans les mois à venir. Ce vendredi, l’actuel 11e de Ligue 1 a officialisé la prolongation de contrat de son défenseur danois. Arrivé sur les bords de la Garonne, le joueur de 27 ans s’est imposé comme un véritable pilier chez les Violets au fil des saisons. Une juste récompense pour celui qui compte plus de 110 apparitions avec le TFC.

«Le Toulouse Football Club est désormais fier de pouvoir prolonger son aventure avec Rasmus à ses côtés, convaincu et persuadé que sa progression sera encore profondément associé à celle de notre club», a indiqué le club haut-garonnais via un communiqué officiel.