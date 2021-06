Tottenham : Harry Kane veut partir même si Pochettino revient

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, on évoque avec insistance la possibilité d’un retour de Mauricio Pochettino à Tottenham. Ce choix de la direction londonienne a aussi pour but de convaincre Harry Kane de rester. Le meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League cette saison semble déterminé à quitter les Spurs cet été au grand désarroi de ses dirigeants.

Selon les informations du Times, Harry Kane est décidé à quitter Tottenham cet été, même si les tentatives de reconduire Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur principal aboutissent. L’attaquant de 27 ans, capitaine de l'équipe d'Angleterre, s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants du monde sous les ordres du technicien argentin qu’il a connu de 2014 à 2019.