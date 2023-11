FC Barcelone - Porto : les compositions officielles

Défaite interdite en Catalogne ! Le FC Barcelone reçoit Porto à 21h pour la 5e journée de Ligue des champions, dans un groupe H indécis. La défaite des Blaugranas en Allemagne face au Shakhtar (0-1), après 3 succès, leur impose de l’emporter ce soir pour s’éviter des maux de tête et une troisième saison d’affilée sans phase finale en C1. Les Dragons, à égalité de points (9), sont pleinement engagés dans cette course à 3 avec les Catalans et les Ukrainiens.

Pour ce match, Xavi fait appel au Portugais Joao Felix sur le flanc gauche de son attaque, avec Lewandowski en pointe et Raphinha côté droit. En l’absence de Gavi, Pedri, Gundogan et de Jong forment le milieu de terrain. Cancelo, Koundé, Martinez et Araujo protègeront le but de Pena. Côté Porto, Taremi et Evanilson sont présents devant. Pepê, Varela, Eustaquio et Galeno forment le milieu de terrain, Joao Mario et Zaidu sont dans les couloirs autour de la charnière Cardoso-Pepe.

Les compositions

Barcelone : Pena - Koundé, Araujo (cap.), Martinez, Cancelo - De Jong, Gündogan, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Felix

Porto : Costa - Joao Mario, Cardoso, Pepe (cap.), Zaidu - Pepê, Varela, Eustaquio, Galeno - Taremi, Evanilson