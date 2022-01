Yusuf Yazici prêté au CSKA Moscou

Débarqué à Lille en provenance de Trabzonspor contre 17,5M€ en août 2019, Yusuf Yazıcı (24 ans) n'a pas particulièrement brillé avec les Dogues. Certes champion de France l'an dernier, il a fait preuve d'inconsistance avec 16 buts et 10 offrandes en 89 matches avec le club nordiste. Sa meilleure performance avec Lille est notable néanmoins puisque c'est un triplé contre l'AC Milan lors d'une victoire 3-0 en Europa League. Malgré un potentiel certain et quelques belles performances, il aura fait preuve d'irrégularité avec Lille.

Pour se relancer, celui qui compte 22 apparitions (1 but et 1 offrande) pour seulement 671 minutes disputés vient d'être prêté au CSKA Moscou jusqu'à la fin de la saison. «Le LOSC confirme le prêt de Yusuf Yazıcı au CSKA Moscou. Le milieu de terrain international turc (24 ans) terminera la saison 2021-2022 avec le club russe. Son prêt, d’une durée de 6 mois, est assorti d’une option d’achat» peut-on lire.