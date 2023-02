Italie : décès d’Ilario Castagner, légendaire entraîneur de Serie A

Le monde du football italien est une nouvelle fois en deuil cette saison. Ilario Castagner, ancien entraîneur de l’Inter, de l’AC Milan, de la Lazio et surtout de la «Perugia dei miracoli», qu’il a dirigé de 1974 à 1980 puis lors de deux autres passages (1993-1995 et 1998-1999) est décédé ce dimanche à l’âge de 82 ans : «Aujourd’hui, le plus beau sourire du football italien a disparu. Merci à tous les médecins et personnels de santé de l’hôpital 'Santa Maria della Misericordia’ de Pérouse qui l’ont soigné ces dernières semaines. Salut papa», a écrit son fils Federico Castagner sur Facebook alors que Perugia est actuellement en train de jouer le derby régional contre Ternana.

Lors de la saison 1978-79, il est devenu le premier entraîneur de l’histoire de la Serie A à terminer une saison entière sans la moindre défaite, mais il n’avait néanmoins pas empoché le Scudetto cette année là, terminant dauphin de l’AC Milan. Au cours de sa longue carrière de tacticien, il a également remporté un titre de Serie B avec les Rossoneri.

