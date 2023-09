Vidéo : le coup franc exceptionnel de Julian Alvarez qui relance Manchester City

La 7ème journée de Premier League se poursuit en ce moment même avec un superbe multiplex. Et parmi les rencontres de ce dernier, on retrouve d’ailleurs Manchester City qui se déplace notamment sur la pelouse de Wolverhampton (un match à suivre en direct sur FM). Avec six victoires en autant de matches en ce début de championnat anglais, les Cityzens, solides leaders, voulaient justement poursuivre sur leur lancée chez les Wolves qui traînent en fin de classement, 16èmes, avec seulement quatre points récoltés sur dix-huit possibles.

Néanmoins, les Skyblues se faisaient surprendre en début de rencontre par Pedro Neto qui effectuait un rush en solitaire pour prendre de vitesse toute la défense adverse et obliger Ruben Dias à marquer contre son camp (13e, 1-0). Malgré les nombreuses tentatives des visiteurs, les locaux conservaient ce petit avantage jusqu’à la pause. Mais au retour des vestiaires, Julian Alvarez, placé à l’entrée de la surface des Wolves, logeait un missile sur coup franc dans la lucarne d’un José Sá totalement impuissant (58e,1-1).