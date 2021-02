AS Roma : Edin Dzeko réintègre le groupe

En conflit depuis quelques semaines avec son entraîneur Paulo Fonseca, Edin Dzeko n’était plus désiré du côté de l’AS Roma. Le technicien portugais l’avait d’ailleurs écarté du groupe et l’avait sévèrement taclé en conférence de presse estimant que l’équipe n’avait pas besoin de lui pour gagner.

Alors qu’on évoquait un possible échange entre l’attaquant bosniaque et Alexis Sanchez à l’Inter, Edin Dzeko est finalement resté à Rome. Selon les informations de Sky Sports, il aurait même été réintégré au groupe et devrait donc revêtir le maillot du club de la Louve au moins jusqu’à la fin de saison.