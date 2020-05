PSG : Kylian Mbappé avait demandé un bon de sortie !

La saison de Ligue 1 est officiellement terminée depuis jeudi dernier et la convocation du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP), qui faisait suite aux annonces d'Édouard Philippe, le Premier ministre, mardi dernier. Par conséquent, Toulouse et Amiens sont relégués en Ligue 2, le LOSC jouera la Ligue Europa, Rennes, le barrage de la Ligue des Champions, l'OM la C1 et le Paris SG est champion. C'est d'ailleurs déjà le quatrième titre de champion de France de suite obtenu par Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Nul doute qu'à seulement 21 ans, le tricolore, champion du Monde en 2018, est déjà une star. Avec son statut, il est forcément convoité par les plus grands clubs européens, le Real Madrid et Florentino Pérez, son président, rêve d'ailleurs d'en faire la tête de gondole des Galactiques 2.0 d'ici un an. Pourtant, sans cette crise, il aurait peut-être déjà rejoint les Merengues. « C’est un moment très important pour moi. J’arrive à un tournant de ma carrière. C’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités pour moi. Ce sera peut-être au PSG, avec grand plaisir, ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet », avait-il ainsi déclaré en fin de saison dernière lors de la remise des trophées UNFP.

Mbappé hésite encore

Une sorte de mini coup de pression pour le natif de Bondy, qui s'était finalement traduit par le fait de rester alors que les supporters du Paris SG tremblaient un petit peu. Mais ils avaient probablement raison de sentir leurs genoux faiblir. Dans son édition du jour, le journal L'Équipe, nous apprend que l'avant-centre, formé à l'AS Monaco et sous contrat avec l'écurie francilienne jusqu'en 2022, avait demandé un bon de sortie à l'époque. Celui-ci a été bien évidemment refusé par ses dirigeants lui expliquant que la porte était fermée à double tour.

Depuis, Leonardo, le directeur sportif du Paris SG, revenu aux affaires après quelques années d'exil, avait entamé des discussions afin de prolonger la pépite française. Le quotidien avance que la question financière n'a pas encore été sur la table et que le principal intéressé temporise. Il hésiterait toujours entre l'envie de marquer le club parisien et ses ambitions personnelles plus importantes. Avec la qualification pour les quarts de finale, Leonardo devrait avoir un argument de plus à proposer au Français afin qu'il prolonge son contrat dans les mois à venir. Reste à connaître -enfin- sa décision.