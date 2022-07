OM : un gardien de but de Liga pisté

Avec le départ de Steve Mandanda direction Rennes, l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un nouveau gardien de but. Si Pau Lopez part évidemment avec le statut de numéro un et donc de titulaire pour la saison prochaine, la direction olympienne cherche maintenant un numéro deux. Et le président marseillais regarde dans un championnat qu'il connait bien.

Selon nos informations, Pablo Longoria regarde plus particulièrement en Liga pour trouver le gardien numéro deux de l'OM. D'après nos indiscrétions, un gardien espagnol est dans le viseur de la direction marseillaise.