Une légende de Manchester United se positionne pour remplacer Erik ten Hag

Après la nouvelle contre-performance de Manchester United contre Twente en Ligue Europa, ce mercredi (1-1), Erik ten Hag est plus que jamais sur la sellette. Une situation qui n’a pas échappé à un ancien joueur et entraîneur des Red Devils : Ole Gunnar Solskjær. Le Norvégien, entraîneur du club mancunien de 2018 à 2021, a expliqué qu’il était ouvert à l’idée de revenir sur le banc de Manchester United, si ten Hag venait à être licencié. « Si la famille [United] me le demande, je dirai 'oui’ tous les jours de la semaine. Ce n’est pas bien de parler d’emplois que d’autres personnes occupent actuellement, mais je dirai 'oui’, bien sûr », a-t-il indiqué lors d’une séance de questions réponses à l’Oslo Business Forum.

La suite après cette publicité

Visiblement, ce n’est pas le seul poste qui l’intéresse, puisqu’il a également dit qu’il était disponible pour prendre le poste de sélectionneur de la Norvège, en cas de départ de Ståle Solbakken. « Je suis un Norvégien fier et, bien sûr, si la question se pose, quand Ståle décidera d’abandonner, j’engagerai volontiers des discussions », a ajouté Solskjaer. « Je suis fier d’être norvégien et fier de mes origines », a-t-il révélé.