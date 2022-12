Barça : Xavi dézingue l’arbitre du derby

Tenu en échec par l’Espanyol de Barcelone dans le derby (1-1), le FC Barcelone a vu revenir sur lui le Real Madrid. Mais dans cette rencontre étriquée, c’est surtout l’arbitrage de M. Mateu Lahoz qui a interpellé. En 90 minutes de temps de jeu, l’arbitre espagnol a asséné pas moins de 15 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Ce qui a eu le don d’énerver Xavi, le coach des Blaugranas.

« Je crois que Mateu est un arbitre qui contrôle ses matches, mais aujourd’hui, le match lui a échappé, selon moi. Il a complètement perdu le contrôle. Il te parle, il communique, il donne l’impression qu’il gère, mais aujourd’hui, cela n’a pas été le cas. Je ne lui jette pas la pierre, tout est de notre faute. On a baissé le rythme après la première période. Nous sommes en colère contre nous-mêmes. Un nul à la maison contre l’Espanyol alors qu’on a dominé… Oui, tu finis fâché, car c’est injuste par rapport à ce que tu as montré, et ce qu’a montré l’adversaire. Mais parfois, dans le football, tu es meilleur mais tu ne gagnes pas », a-t-il déclaré après la rencontre.

