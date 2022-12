Liga : bousculé par l’Espanyol, le FC Barcelone termine l’année 2022 sur le trône de leader

Sous un beau soleil, le Camp Nou accueillait le derby de Barcelone entre le Barça, qui avait perdu son trône de leader après la victoire du Real Madrid à Valladolid (2-0), et l’Espanyol, à égalité avec le premier relégable. Le technicien blaugrana Xavi Hernandez profitait du retour de ses Mondialistes pour cette échéance (Lewandowski, De Jong, Pedri…), tout comme le coach perico Diego Martinez, avec notamment la titularisation de Martin Braithwaite à droite de l’attaque, qui sera, non seulement face à son ancien, mais également face à son compatriote en sélection Andreas Christiensen.

La suite après cette publicité

Dès le début de la rencontre, les locaux mettaient la pression sur leur adversaire de l’après-midi, d’abord par l’intermédiaire de Gavi, qui ne battait pas Alvaro Fernandez, avant que Marcos Alonso n’ouvre le score dans la même minute, de la tête au second poteau (1-0, 7e). L’Espagnol était même proche du doublé mais ratait sa reprise du gauche (18e). Sans forcer son talent, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé, sur le banc au coup d’envoi, géraient leur avance jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Barça ne changeait pas de rythme et ne faisait pas grande chose avec le ballon, jusqu’à l’arrivée des 20 dernières minutes…

À lire

FC Barcelone - Espanyol : les compositions d’équipes

Une fin de match électrique

En effet, sur une semelle de Marcos Alonso sur Joselu dans la surface, M. Mateu Lahoz donnait un penalty à l’Espanyol, transformé par l’attaquant perico lui-même (1-1, 73e). Derrière, l’arbitre distribuait quatre cartons jaunes en seulement deux minutes, dont trois à Pedri, Ferran Torres et Jordi Alba. Ce dernier prenait même une seconde biscotte, synonyme d’expulsion, à la suite d’une contestation pas au goût de l’officiel (78e). Déjà averti dans le dernier quart d’heure, Vini Souza rejoignant le latéral gauche blaugrana dans les couloirs (80e), et devait être suivi par Leandro Cabrera, coupable d’un coup de genou dans le dos de Robert Lewandowski (80e).

La suite après cette publicité

Finalement, l’arbitre espagnol, après discussion puis visionnage de la VAR, annulait l’exclusion, sans même adresser un carton d’une autre couleur. Le FCB, surpris par cette décision, se réveillait enfin et poussait pour aller chercher les trois points en fin de match. Lewandowski, mis en échec par le portier (88e), puis Pedri, ratant sa reprise du droit (90e), étaient à l’origine des meilleures occasions barcelonaises dans le temps additionnel. Score final 1-1. Le FC Barcelone reprend néanmoins sa première place et termine 2022 sur le trône de leader. L’Espanyol prend un point important pour la lutte au maintien et reste 16e.