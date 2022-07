Enzo Zidane a un nouveau club !

La suite après cette publicité

Un an à Rodez, et puis s'en va. Le joueur formé au Real Madrid a déjà quitté le club de Ligue 2, un an après y avoir signé. Dans le sud de la France, il aura totalisé 15 apparitions, pour seulement 3 petites titularisations. Une aventure plus que mitigée donc pour le milieu de terrain offensif de 27 ans, qui devait donc se trouver un nouveau point de chute.

Et c'est fait. Enzo Zidane s'est ainsi engagé avec Fuenlabrada, équipe de troisième division espagnole qui vient d'être reléguée puisqu'elle jouait en deuxième division l'an dernier. Depuis des semaines déjà, le club du sud de Madrid était en contact avec le fils de la légende du football français, qui a finalement dit oui.

Le huitième club de sa carrière

« Je viens avec beaucoup d’envie et d’enthousiasme. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici. J'ai hâte d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs », a lancé le joueur, qui a paraphé un contrat d'une saison avec le Fuenla. C'est la cinquième recrue du club de la banlieue madrilène cet été.

C'est le huitième club de la carrière du Français, qui a évolué au Real Madrid, à Almeria, à Alavés, au Deportivo Aves, au Rayo Majahonda, à Lausanne et à Rodez. L'occasion, peut-être, de se stabiliser, et de rester à proximité du cocon familial bien installé à Madrid. Nul doute qu'en Espagne, ses prestations seront encore suivies de très près.