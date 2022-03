AS Monaco - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Si la plupart des amateurs de football attendent avec impatience la rencontre XXL entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice qui se déroulera ce dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1, d'autres veulent avant cela se régaler avec une belle rencontre au Stade Louis-II. En début d'après-midi (13h), l'AS Monaco (9e, 41 pts) accueille en effet le Paris Saint-Germain (1er, 65 pts). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'enjeu.

Tristement éliminé de la Ligue Europa cette semaine par le Sporting Braga (0-2, 1-1), le club du Rocher reste sur trois matches sans défaite toutes compétitions confondues (1 victoire sur les 8 derniers matches) si on y ajoute la défaite à Strasbourg en Championnat le week-end passé (0-1). Une réaction est donc attendue pour se rapprocher du top 5 de Ligue 1. En face, les Parisiens, une dizaine de jours après la désillusion en C1, veulent enchaîner en haut du classement après le beau succès contre Bordeaux au Parc des Princes (3-0).

Icardi, première titularisation en L1 depuis mi-janvier ?

Coté asémiste, Philippe Clement, qui a déjà croisé la route du PSG cette saison en Ligue des Champions lorsqu'il était encore à la tête du FC Bruges, doit faire sans son homme en forme Vanderson, positif au Covid-19 et donc forfait, mais aussi Fabregas et Diatta (blessés). Du coup, devant le portier Nübel, c'est Aguilar qui prendra place au poste de latéral droit, avec Disasi, Badiashile et Caio Henrique à ses côtés pour compléter la défense. Dans ce 4-2-3-1, Tchouameni et Fofana composeront le double-pivot derrière la ligne de trois Gelson Martins-Volland-Golovin. Enfin, Ben Yedder prendra place en attaque.

Dans les rangs parisiens, Mauricio Pochettino a aussi des absents. Messi, Keylor Navas (malades), Di Maria (ischios) ou encore Sergio Ramos et Herrera (reprise) ne sont pas dans le groupe. Du coup, l'entraîneur argentin va partir sur un 4-3-3 avec Donnarumma dans le but. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes seront en défense, tandis que Danilo, Verratti et Paredes prendront place dans l'entrejeu. Concernant l'animation offensive, on retrouvera la star Mbappé aux côtés de Neymar et Icardi. L'attaquant argentin devrait profiter des absences en attaque pour connaître sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 23 janvier contre Reims.

