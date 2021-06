Euro 2020 : Arsène Wenger voit la France comme le grand favori

Ce vendredi, l'Euro 2020 va débuter avec un duel entre l'Italie et la Turquie. Une compétition décalée d'un an suite à la pandémie de Covid-19 où la France championne du monde va venir avec de grandes ambitions. Et justement, Arsène Wenger l'ancien coach d'Arsenal est optimiste. Interrogé par RMC Sport, il s'est livré au jeu des pronostics.

Selon lui, la France a une marge sur les autres : «on sait que l’on a le potentiel, on sait que nous sommes super favoris et qu’il y a très peu d’équipes qui ont le même potentiel que l’équipe de France. On est déjà champion du monde donc on sait que l’on peut gagner. Cela fait de nous un super favori pour l’Euro. Mais en même temps, il y a quelques adversaires à ne pas négliger. Notamment au centre de l’Europe comme la Belgique, l’Angleterre, les Pays-Bas peut-être.»