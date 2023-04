Nantes-Toulouse : les mots très forts de Jean-Charles Castelletto après la débâcle nantaise

Toulouse n’a fait qu’une bouchée de Nantes en finale de la Coupe de France (5-1). Après le coup de sifflet final, Jean-Charles Castelletto était très remonté au micro du diffuseur de la rencontre. «On est passés à côté de notre match. C’est même pire je vais vous dire. Au bout de 10 ou 15 minutes, il y a déjà 2 à 0 sur 2 coups de pied arrêtés. On prend des buts comme ça en ce moment, on le savait que fallait être vigilant sur coups de pied arrêtés. Au final, on prend 2 buts. Au final, on perd. Aujourd’hui l’envie, elle n’y était pas. On joue une finale, on joue pour nos familles, mais rien n’a donné aujourd’hui», a tout d’abord confié le défenseur nantais.

Jean-Charles Castelletto est ensuite revenu sur la suite de la saison en rappelant qu’une réaction était attendue le plus rapidement possible. «J’espère que ça sera une grosse gifle aujourd’hui. J’espère qu’on a bien conscience, qu’on a bien compris qu’aujourd’hui, on n’est pas une bonne équipe. Il va falloir qu’on prenne conscience qu’on n’est pas tous à notre niveau et qu’on doit vite se mettre au niveau et aller chercher avec envie et détermination. On utilise souvent le mot famille, mais aujourd’hui, on n’était pas une famille», a lâché le joueur de 28 ans. Le message est passé.

