Coupe de France : Toulouse humilie Nantes et remporte la 106e édition

Le suspense aura duré… 23 minutes. Alors que l’on s’attendait à une finale très serrée ce samedi soir au Stade de France entre deux équipes, semble-t-il, du même niveau, Toulouse n’a fait finalement qu’une bouchée de Nantes en les surclassant 5-1. Une véritable humiliation pour les Canaris, qui ont délivré une première mi-temps cauchemardesque à tout point de vue, en encaissant quatre buts. Sur un nuage, les Toulousains ont récité leur football et s’offrent une prestation qui restera dans les annales.

Un récital qui débutait dès les premières minutes et des Pitchouns qui démarraient idéalement la rencontre en pressant haut leur adversaire. Un excellent début de match récompensé dès la quatrième minute, et un coup de tête imparable de Logan Costa sur corner (0-1, 4e). Plus agressifs dans chaque duel, les hommes de Philippe Montanier doublaient la mise quelques minutes plus tard, une fois encore sur coup de pied arrêté. À la retombée du ballon de Branco van den Boomen, Stijn Spierings remettait malicieusement le cuir vers le second poteau. Esseulé, Costa plaçait un nouveau coup de casque et s’offrait un doublé au bout de seulement 10 minutes (0-2, 10e). Un départ canon pour les Toulousains et un retard à l’allumage pour les Nantais.

Costa et Dallinga, les héros toulousains

Quelques instants plus tard, ces derniers se procuraient une énorme opportunité de réduire la marque, mais Gabriel Suazo sauvait les siens sur la ligne (12e). Et alors que les Jaunes et Verts semblaient se remettre les idées à l’endroit, le Téfécé tuait tout suspense dès la 23e minute. Parfaitement lancé dans la profondeur par Gabriel Suazo, Thijs Dallinga trompait Alban Lafont d’un subtil lob (0-3, 23e). Complètement submergé, le navire nantais prenait l’eau de toute part et subissait un quatrième but à la demi-heure de jeu. Après une frappe de Fares Chaibi arrêtée par Lafont, Thijs Dallinga, en renard des surfaces, poussait le ballon au fond des filets et s’offrait lui aussi un doublé (0-4, 31e). Coupés en deux, sans idée de jeu, les coéquipiers de Ludovic Blas montraient un visage indigne de leur niveau lors de ce premier acte et rentraient au vestiaire déconcerté.

Après la pause, les partenaires de Brecht Dejaegere repartaient sur les mêmes bases et continuaient de mettre la pression. Le FCN n’était cependant pas loin de tromper la vigilance de Kjetil Haug, mais la tête d’Andy Delort, rentré à la mi-temps, passait juste au-dessus des cages (53e). Su corner, Moussa Sissoko obtenait également une belle situation de but, mais sa reprise s’envolait dans les airs (58e). Dans cette seconde période, les protégées d’Antoine Kombouaré délivraient une partition plus correcte, sans toutefois mettre en difficulté les Toulousains. Des petites frayeurs qui n’affectaient pas le système bien huilé du TFC, qui enchaînait les séquences collectives de grandes classes. Rasmus Nicolaisen concédait toutefois un pénalty à un quart d’heure du terme. Une occasion que ne ratait pas Ludovic Blas (1-4, 75e). Un sursaut d’orgueil refroidit quelques minutes plus tard après la cinquième sentence de Toulouse. À la retombée d’un ballon mal dégagé par la défense nantaise, Zakaria Aboukhlal envoyait une frappe surpuissante dans la lucarne de Lafont (1-5, 79e)

Avec cet incroyable succès, Toulouse soulève sa première Coupe de France depuis 1957. Une victoire qui confirme la très bonne saison des Toulousains cette année, eux qui étaient en Ligue 2 l’an passé. De son côté, le FC Nantes nage en plein doute après ce naufrage. Les Nantais vont devoir rapidement se mettre sur le droit chemin, alors qu’ils jouent leur survie en Ligue 1 dans ce sprint final.