Nantes : Antoine Kombouaré donne un indice sur son avenir

Aller là où le vent le mène, c’est la ligne de conduite que s’est fixée Antoine Kombouaré durant sa carrière d’entraîneur. Dans un entretien accordé au Parisien, en marge de la finale de Coupe de France entre Nantes et Toulouse samedi (21h00), le technicien kanak s’est livré sur son avenir à la tête du FC Nantes et sur sa volonté de poursuivre encore quelques années dans le métier.

La suite après cette publicité

«Si j’ai peur de l’année de trop ? Non mais je réfléchis à la fin. Ce ne sera pas l’année prochaine mais là, on entre dans l’année de mes 60 ans. Et c’est le moment d’un cap. Sans faire injure à personne, je ne veux pas faire du Guy Roux, a indiqué le technicien nantais qui disputera sa deuxième finale de Coupe de France consécutive samedi. J’ai encore la foi et l’envie et je me sens prêt à bondir sur la pelouse comme si j’avais encore le corps d’un joueur. Mais je ne serai pas un vieux con sur un banc et je ne ferai pas l’année de trop. Quand j’entends 64 ans, ça me parle à moi aussi. Disons dans ces eaux-là. Mais je n’ai aucun plan de carrière. Ma carrière, c’est le sens du vent et des coups de fil de présidents.»

À lire

CdF : changement de protocole pour la remise du trophée