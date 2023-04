CdF, Toulouse : les doublés de Logan Costa et Thijs Dallinga en vidéo

La finale de la Coupe de France a été le théâtre d’une première période prolifique avec 4 réalisations pour une seule et même équipe. Si Nantes et les joueurs d’Antoine Kombouaré n’ont pas été au niveau de cette grande fête du football pendant les 45 premières minutes, les Toulousains, eux, ont réalisé un début de match parfait. Avec quatre buts, Toulouse est devenue la troisième équipe à réaliser cet exploit dans l’histoire de la compétition depuis Bordeaux contre Lille le 29 mai 1955 (4-1 à la mi-temps).

Deux hommes ont marqué les 4 réalisation de leur équipe. En effet, Logan Costa a dans un premier temps catapulter deux ballons de la tête au fond des filets d’Alban Lafont (4e et 10e) tandis que Thijs Dallinga a lobé le portier nantais puis a profité d’un ballon mal repoussé par ce dernier pour inscrire le 4ème but de son équipe après seulement une demi-heure de jeu (23e et 31e). Des buts à retrouver en vidéo ci-dessous.

