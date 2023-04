Nantes - Toulouse : le gros coup de gueule de Moussa Sissoko à la mi-temps

La finale de la Coupe de France a vite tourné à l’avantage de Toulouse. Il faut dire que les joueurs de Philippe Montanier ont martyrisé les Nantais lors d’une première période maîtrisée de la tête et des épaules. Alors que Logan Costa (4e, 10e) et Thijs Dallinga (23e, 31e) inscrivaient tous les deux un doublé pour idéalement lancer la Ville Rose vers un succès prestigieux, les coéquipiers de Moussa Sissoko ne trouvait pas les ressources nécessaires pour revenir dans cette partie. A la mi-temps, le milieu de terrain nantais n’a d’ailleurs pas été tendre avec son équipe.

«On a été nuls, faut être réaliste. Il n’y a rien à dire. Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments. Quand on ne fait pas le minimum, voilà ce qui arrive. Il va falloir tout changer comme je vous l’ai dit. On n’a pas été présents dans les duels, dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés… Donc va falloir tout revoir et montrer un autre visage. C’est une finale donc même si on perd, il faut perdre avec dignité. La pour le moment en première mi-temps, on n’a pas su faire», a confié Moussa Sissoko avec le visage des mauvais jours. Une réaction nantaise est attendue en deuxième période !

