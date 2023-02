Gaziantep se retire de la Süper Lig !

La suite après cette publicité

Après le séisme meurtrier, la Turquie est à l’arrêt et le football ne reprendra pas de si tôt comme l’a récemment confié le président de la fédération turque lors d’une conférence de presse exceptionnelle. «Notre douleur est grande. Par conséquent, à partir d’aujourd’hui, nous avons décidé de reprendre nos matchs de championnat les 3 et 4 mars prochain», avait ainsi expliqué Mehmet Büyükekşi. De son côté, le club de Gaziantep, particulièrement touché par le séisme qui a laissé la région en ruines, a mis un terme à sa saison de football et demandé à ce qu’il soit retiré du championnat de D1.

A noter que cette décision a été approuvée par le conseil d’administration de la Fédération turque de football, qui a officialisé la nouvelle ce dimanche, précisant que les équipes concernées - Hatayspor ne rejouera pas non plus cette saison - par ce retrait conserveront leur place dans leur championnat respectif la saison prochaine. «Il a été décidé que les équipes retirées de toutes les ligues professionnelles recevront leurs créances garanties envers la TFF pour la partie restante de la saison», précise la TFF.

