Le dossier Eric Garcia met le FC Barcelone sous tension

Il n’a que 20 ans, n’a joué que trois matches de Premier League cette saison, mais Eric Garcia est la cible de nombreux grands clubs européens. Enrôlé par Manchester City en 2017 alors qu’il évoluait à la Masia, le défenseur possède l’avantage d’être libre de tout contrat en juin prochain. Une belle opportunité de marché, surtout en ces temps de crise financière. Mais alors que le FC Barcelone était annoncé comme le grand favori pour l’accueillir, les choses ont quelque changé.

Pour rappel, le club blaugrana n’a pas les moyens financiers de se payer Garcia cet hiver, d’où son choix d’attendre l’été prochain et une arrivée gratuite (hors prime à la signature évidemment). Entre temps, d’autres écuries sont venues s’ajouter à la liste des prétendants. Le Paris Saint-Germain a été cité et aujourd’hui, Skysports annonce qu’Arsenal est également sur le coup. De quoi tendre la situation à Barcelone.

Tusquets rembarre Laporta et Font

La raison ? Les principaux candidats à l’élection présidentielle (Joan Laporta et Victor Font) ne cessent de pousser le comité de gestion du Barça à s’activer pour boucler le transfert du joueur dès cet hiver. Or pour le président de ce comité, Carles Tusquets, la situation financière actuelle des Culés est trop sinistrée. En attendant de passer le relais au futur patron du Barça, Tusquets ne prendra aucun risque. Et il n’a pas manqué de le rappeler vigoureusement aux deux favoris pour la succession de Josep Maria Bartomeu

Lassé d’être pressé par les candidats, Tusquets leur a envoyé une réponse cinglante par courrier. Une lettre qu’a pu se procurer Catalunya Radio. « Si le comité n’a pas signé ce contrat, ce n’est pas à cause de ses menaces injustes et inconsidérées (de Laporta), mais suite à notre sens des responsabilités et parce que nous voulons laisser le futur président élu prendre la décision la plus adéquate possible le moment venu. les deux candidats m’ont dit qu’ils considèrent que signer ce joueur est dans le strict intérêt du club. Mais je vous invite à faire passer les intérêts du FC Barcelone avant vos intérêts électoraux ». A bon entendeur…