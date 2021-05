Olympiakos : Youssef El Arabi condamné à un an de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Montpellier a condamné Youssef El Arabi à un an de prison ferme et 3000 euros d’amende. En 2017, l’attaquant de l’Olympiakos et plusieurs membres de sa famille avaient passé à tabac deux jeunes mineurs qui avaient lancé des bouteilles en verre sur la terrasse d’une maison où ils se trouvaient.

Lors de son procès, l’ancien Caennais avait nié avoir porté des coups violents expliquant leur avoir juste mis des « claques derrière la tête ». Mais il ne devrait pas pour autant aller en prison puisque sa peine (3 ans de prison dont 2 avec sursis) pourra « être aménagée par le juge d’application des peines » comme expliqué par le Midi-Libre.