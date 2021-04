Real Madrid : Zinedine Zidane face à l'épineuse gestion des blessés de luxe

La suite après cette publicité

Zinedine Zidane n'avait pas besoin de ça. Hier, le Real Madrid a publié un communiqué de presse annonçant la nouvelle blessure de Sergio Ramos. «Suite aux tests effectués aujourd'hui sur notre capitaine Sergio Ramos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure musculaire à l'intérieur du mollet de sa jambe gauche. En attente d’évolution.» Si aucune durée n'a été mentionnée par les Merengues, la presse ibérique a unanimement parlé de quatre semaines d'absence minimum. Un coup dur pour le défenseur, qui manquera le Clasico et la double confrontation face à Liverpool, et une absence de taille pour Zizou, qui a déjà dû composer plusieurs semaines sans lui cette saison et qui pensait pouvoir compter sur lui puisqu'il venait à peine de revenir de blessure.

La polémique Sergio Ramos

Ce qui a crée la polémique en Espagne puisque certains estiment qu'il n'aurait peut-être pas dû rejoindre la Roja. Zidane a son avis sur le sujet. «C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué avec nous, mais après trois ou quatre jours, il s'est senti mieux. Je pense que c'était un processus normal. C'est une blessure mineure et j'espère qu'il pourra revenir avec nous (...) Vous savez comment cela fonctionne avec la sélection. Il y a un sélectionneur qui appelle les joueurs. Ensuite, c'est peut-être possible ou pas (d'aller en sélection), et c'est tout. Sergio était sélectionnable, il est parti avec l'équipe nationale et ce qui s'est passé est arrivé».

Il a ajouté : «en ce qui concerne la blessure, nous sommes toujours en contact, l'équipe nationale et le club. Malheureusement, la blessure n'a pas pu être évitée, comme d'autres cette année. Si vous regardez toutes les blessures que nous avons eues, c'est beaucoup (...) Personne, ni Madrid, ni l'équipe nationale n'est à blâmer. C'est du football. Ce sont des choses qui arrivent. C'est la partie du football que nous n'aimons pas. Nous devons l'accepter. Nous voulons que Sergio récupère le plus tôt possible. Il veut toujours être là, on connaît le joueur qu'il est». Un joueur qui manquera des rendez-vous clés. «Nous avons un match demain. Nous voulons que Sergio soit toujours là, mais nous devons penser à tous les joueurs qui seront présents».

Zidane est prudent

Ce qui est sûr, c'est que le club ne prendra aucun risque pour précipiter son retour et éviter une rechute. Autre blessé de luxe côté madrilène : Eden Hazard. Le Belge était présent à l'entraînement ce vendredi, mais son entraîneur ne veut prendre aucun risque avec un élément souvent miné par les pépins physiques depuis son arrivée dans la capitale espagnole. «Nous n'avons aucun plan avec Hazard. Nous n'allons rien forcer. Nous y allons petit à petit. Je ne peux pas te dire quand je le vois revenir. Si c'est dans trois jours, tant mieux. Si c'est dans les 10 prochains jours, ça va. Nous sommes heureux parce qu'il va mieux et qu'il est avec l'équipe».

Concernant Toni Kroos (blessure à l'adducteur), de retour dans le groupe pour le match à Eibar, il a précisé : «il va mieux. Il a eu une blessure qui l'a empêché de faire partie de l'équipe nationale. Il s'est entraîné avec nous aujourd'hui et on verra. Comme il y a beaucoup de matches, on ne va pas être idiot». Là aussi, la prudence est de mise pour Zidane qui doit gérer un effectif et une infirmerie souvent pleine (Valverde et Carvajal y sont). Ce qui peine le coach français. «Nous ne pouvons pas gérer ce qui peut arriver avec les blessures. Je voudrais que tous les joueurs soient en bonne santé. Le football aujourd'hui exige beaucoup. Nous avons dix matches à jouer en Liga ». Sans compter ceux en Champions League. Pour faire face à tous ces défis, Zizou devra gérer au mieux une formation qui a joué de malchance cette saison avec les blessures.