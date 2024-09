Liga : Majorque surprend le Betis en fin de match

En clôture de la 6e journée de Liga, le Betis accueillait Majorque ce lundi. Une rencontre entre deux équipes qui ont réalisé un début de saison moyen et qui stagne dans le ventre mou du championnat espagnol. Pourtant, cette rencontre est partie avec le pied au plancher. Dans la furia de l’antre andalou, Giovani Lo Celso a ouvert le score avec une frappe sublime à l’entrée de la surface (1-0, 7e). Mais voilà, quelques secondes après ce coup de pétard, les visiteurs sont revenus dans la partie grâce à une réalisation du vétéran Dani Rodriguez (1-1, 8e).

Après ce début de match sensationnel, tout s’est rapidement calmé. Malgré la domination du club de Séville, les coéquipiers de Vitor Roque n’ont pas su faire la différence pour marquer ce but de la victoire. Finalement, en fin de rencontre et contre toute attente, Valery a offert la victoire aux Bermellones (1-2, 90+3e). Majorque fait la bonne opération au classement et grimpe à la cinquième place. Le Betis est 10e.