PSG : la grande promesse de Vitinha

Présent en zone mixte après le nul (1-1) concédé par le Paris Saint-Germain sur la pelouse du LOSC, lors de la 16e journée de Ligue 1, Vitinha n’a pu cacher sa frustration. Pour autant, le milieu de terrain parisien a assuré, face aux journalistes, que le niveau du collectif francilien n’allait cesser de s’améliorer au fil des semaines.

«C’est difficile sur une saison d’enchaîner les matches avec la même qualité, les mêmes performances. Jusqu’à maintenant, je pense qu’on a bien fait, ce n’est pas parfait mais on est en décembre, on va construire une dynamique progressivement, on va être plus lié sur le terrain, ça va se voir au fur et à mesure cette amélioration car il y a une grande marge de progression». Une volonté certainement partagée par les supporters parisiens avant de connaître le futur adversaire du PSG pour les 8es de finale de la Ligue des Champions…