LOSC - PSG : les notes du match

Difficile de dire que ce LOSC-PSG nous aura autant tenu en haleine que ses trois opus précédents, remportés par les Parisiens avec des scénarios à chaque fois divertissants (1-5, 1-7, 4-3), mais du suspense il y en aura encore eu. Ce soir, les deux derniers clubs champions de France se sont quittés sur un match nul peu prolifique (1-1), mais au terme d’une rencontre longtemps incertaine où le LOSC aura livré un véritable mano a mano au champion de France en titre. Dans un début de match relativement équilibré où les deux équipes avaient opté pour un round d’observation, les Lillois se créaient la première situation. Sur une transition, Zhegrova fixait Lucas Hernandez mais voyait sa tentative mourir dans le petit filet extérieur de Tenas (15e). Dans le prolongement de cette action, l’ailier kosovar s’illustrait à nouveau. Après avoir mystifié Hernandez d’un crochet dévastateur sur le côté, sa frappe était trop enlevée et s’envolait en tribunes (16e). Un avertissement. La réaction parisienne intervenait cinq minutes plus tard par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Servi par Lee sur le côté droit, l’international français s’embarquait dans une course effrénée mais sa frappe était trop croisée pour espérer inquiéter Chevalier (21e).

La plus grosse situation de cette première période était finalement à mettre au crédit de son coéquipier Vitinha. À l’entrée de la surface, le Portugais décochait une frappe soudaine et puissante, claquée par un Chevalier vigilant (36e). Orphelins d’Hakimi, laissé sur le banc par Luis Enrique, qui avait décidé de titulariser Zaïre-Emery dans un rôle hybride de latéral droit - relayeur afin de densifier son milieu de terrain, les Parisiens peinaient à se montrer menaçants au retour des vestiaires. Ils s’en remettaient tout de même à une faute inutile de Diakité sur Hernandez, synonyme de penalty (62e). Transparent jusque là, Kylian Mbappé restait de marbre face à Chevalier et inscrivait son 16e but de la saison en championnat.

Le sauveur se nomme David !

Décousue, la partie voyait les Lillois enflammer la partie. Yazici pensait égaliser mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (72e), tandis que Zhegrova intensifiait lui les moments de chaleur par ses percées saignantes. Tiago Santos, de son côté, tentait un lob vicieux sur Tenas (89e), avant qu’Angel Gomes ne galvaude une nouvelle munition sur coup-franc (90e). Mais la plus grosse situation venait des pieds de l’entrant Jonathan David, trouvé dans la profondeur mais qui butait sur un Tenas jusqu’ici irréprochable. Mais à l’heure où l’on pensait le PSG vainqueur, le Canadien, plein de flair, douchait les ardeurs parisiennes pour venir égaliser et offrir un point précieux au LOSC.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 16 26 11 4 1 39 13 4 Lille 28 16 8 7 7 2 20 12

L’homme du match : Zhegrova (7,5) : Un véritable poison pour les Parisiens ! D’entrée, le Kosovar a été très impliqué dans le pressing en forçant Hernandez à jouer sur le côté. En outre, il s’est constamment aidé de la ligne de touche pour fermer l’espace devant le porteur de balle. Très juste défensivement, l’ailier lillois a mis en exergue ses qualités techniques pour s’en sortir dans les petits espaces en phase offensive (5 dribbles réussis). Capable d’éliminer ses adversaires avant de se projeter admirablement vers l’avant, il s’est procuré coup sur coup deux belles opportunités mais a manqué de justesse pour attraper le cadre de Tenas (15e, 16e). Intenable au cours de la première période, il est reparti sur les mêmes bases en deuxième mi-temps. Donnant le tournis à Hernandez et Kang-In Lee (55e, 57e), il n’a eu aucun mal à se défaire du marquage francilien. Ses efforts auraient sans doute mérité d’être récompensés par un but.

LOSC

- Chevalier (4,5) : restant sur cinq clean sheet de rang toutes compétitions confondues, le portier lillois s’est distingué par une parade remarquable sur une frappe de Vitinha (35e) avant d’être suppléé par Yoro qui réalise le geste juste devant sa ligne (36e). Comme à l’accoutumée, il a été très important dans la relance grâce à un bon jeu au pied. Au retour des vestiaires, le gardien lillois n’a pas été en mesure de sortir le grand jeu devant Mbappé sur pénalty. Pourtant parti du bon côté, il doit finalement s’incliner devant le Bondynois (66e).

- Diakité (4) : après plusieurs semaines d’absence, le Français retrouvait le onze de départ. Dans un profil plus défensif que Tiago Santos, le numéro 18 du LOSC a mené un rude combat dans son couloir. S’il a su relativement contenir les déboulés de Barcola, il a éprouvé plus de difficultés face à Mbappé lorsque celui-ci empruntait son côté. Sous pression en seconde période, il commet une faute irréparable sur Mbappé et provoque un pénalty (63e). Fragilisé à l’épaule à l’issue de son duel avec le Bondynois, il est remplacé par Tiago Santos (70e), auteur d’une belle tentative déviée en corner par Tenas (87e).

- Yoro (7) : auteur d’un début de saison incroyable, l’actuel taulier de la défense lilloise a fait preuve d’une grosse maturité pour résister à Mbappé (13e), titularisé sur la pointe de l’attaque parisienne. Intelligent dans son placement, le Français a su gérer les déplacements des offensifs parisiens dans sa zone tout en se montrant héroïque pour son équipe, à l’image de son sauvetage à quelques mètres de sa ligne de but (36e). Malgré l’ouverture du score parisienne, l’international Espoir français n’a pas flanché pour remporter la majorité de ses duels. En usant de son envergure et de son jeu de corps, il a tenu tête à l’attaquant parisien (77e).

- Alexsandro (5,5) : d’entrée, le Brésilien n’a pas dégagé une grande sérénité dans ses interventions. Se mettant dans une situation délicate face à Dembélé qui l’oblige à dégager en corner (5e), le Brésilien a eu tendance à laisser un peu trop de champ au Parisien, lui permettant ainsi de faire quelques différences dans sa zone (21e). Puis, le défenseur lillois s’est remis dans le sens de la marche en intervenant par deux fois dans le bon tempo à l’heure où sa formation accusait le coup (40e, 45e). Très concentré lors du second acte, il a colmaté les brèches aux abords de sa surface, empêchant ainsi les Parisiens de frapper ou de centrer.

- Ismaily (4) : appelé à verrouiller le côté droit, point fort du PSG cette saison, le Brésilien a montré ses limites face à Dembélé. Confronté aux accélérations incessantes du Parisien, il a été mis au supplice par ce dernier à plusieurs reprises (21e, 43e). Heureusement pour lui, Alexsandro veillait au grain pour servir de second couteau. Bien trop effacé sur les phases offensives lors du second acte, le Nordiste n’a pas été capable de limiter les vagues parisiennes dans sa zone. Un match difficile pour lui.

- Bentaleb (7) : solidement installé dans l’entrejeu depuis son arrivée dans le Nord, l’Algérien a montré qu’il était l’un des patrons du collectif lillois par sa faculté à récupérer le ballon et à le protéger, à l’image de son retour autoritaire devant Mbappé (1e). Vigilant, l’ancien Angevin s’est montré solidaire avec sa défense en suivant les courses des attaquants parisiens puis en coupant automatiquement l’espace devant eux (11e, 26e, 54e). Et même lorsqu’il se retrouvait dépossédé du ballon, il réalisait l’effort nécessaire pour le récupérer in extremis (28e). Dans la lignée de sa prestation du premier acte, il s’est signalé par un positionnement plus haut sur le terrain pour gêner davantage la construction parisienne dans la verticalité. Une prestation XXL à mettre une nouvelle fois à son crédit.

- André (5) : étouffé par le pressing haut imposé par les Parisiens, le Français a eu des difficultés à trouver des solutions en phase de récupération pour ressortir le cuir proprement. Dépossédé du ballon, il a subi la loi des champions de France en titre en concédant quelques fautes évitables. Moins impactant que son partenaire dans ce compartiment du jeu, le Nordiste a progressivement trouvé ses marques dans cette rencontre pour se mettre au diapason. Par la suite, il a bien comblé les espaces laissés par ses coéquipiers à la perte du ballon. Contre toute attente, il a répondu présent dans les airs, notamment sur les coups de pied arrêtés (⅔ duels aériens gagnés). Remplacé par Adam Ounas (90e).

- Gomes (5) : positionné un cran plus haut que ses compères au milieu de terrain, l’Anglais était appelé à soutenir ses offensifs en servant de relais. Globalement, il s’est parfaitement acquitté de cette tâche en orientant le jeu à sa guise, comme sur cette passe dans l’intervalle à destination de Zhegrova sur la première opportunité lilloise (14e). À l’aise balle au pied, il a su prendre des risques et faire des différences même si sur certaines séquences, il a semblé vouloir se compliquer la tâche (25e). En revanche, sa prestation en seconde période laisse à désirer. Timide offensivement, il n’a pas eu les ressources nécessaires pour peser dans les débats. Ses quelques imprécisions dans ses transmissions sont venues aussi entacher sa copie.

- Gudmundsson (4,5) : en titularisant le Suédois à ce poste, Fonseca entendait apporter de la puissance sur l’aile gauche. Aligné donc un cran plus haut qu’à son habitude, le Lillois avait à cœur de contenir Dembélé. S’il on l’a peu vu aux avant-postes dans la mesure où le jeu a essentiellement penché à droite, le numéro 5 du LOSC s’est bien comporté défensivement à l’image de son retour sur Mbappé où il a su s’acclimater à la vitesse de son adversaire pour intervenir à temps (29e). Toujours aussi limité dans son apport offensif lors du second acte, il est remplacé par Rémy Cabella (70e). Appelé à sonner la révolte, il s’est distingué par sa capacité à être trouvé entre les lignes. Sur une récupération haute, il a grandement contribué à l’égalisation lilloise.

- Yazici (4) : aligné au détriment de David, trop limite pour débuter la partie, l’international turc a été moins mobile que le Canadien dans la profondeur. Néanmoins, dans un rôle de faux 9, le Dogue a été très utile à son effectif en servant de point d’appui. Adroit dans la conservation du ballon dos au but, le Lillois a assuré ses remises mais son apport dans les 30 derniers mètres reste insuffisant. Et pour cause, il n’a pas réussi à frapper au but au cours de la première période. Pensant remettre les deux équipes à égalité, il voit son but être refusé pour une position de hors-jeu (72e) avant d’être contré par Marquinhos sur son troisième tir de la partie (79e). Remplacé par Jonathan David (80e). Opportuniste, il surgit au bon moment pour reprendre victorieusement de la tête un ballon relâché par Tenas et ainsi offrir le point du nul aux Dogues (90e+4). Sans aucun doute le héros de la soirée côté lillois.

PSG

- Tenas (5,5) : après une première période calme dans laquelle le LOSC n’a cadré aucune de ses tentatives, le gardien espagnol n’a pas eu grand chose à faire finalement. Soirée assez calme malgré quelques opportunités intéressantes des Lillois. Pour rappel, le LOSC n’a jamais trouvé le cadre durant l’intégralité de la rencontre. Pas d’erreurs de relance ou de frayeur au pied. Le seul gros arrêt à faire a été fait dans le temps additionnel (90e+1) avec cette belle sortie pour dégoûter l’attaque lilloise. Il réalise une nouvelle fois une belle parade sur la frappe d’Ounas mais Jonathan David rôdait malheureusement dans les parages pour la pousser au fond et égaliser (90e+3).

- Hernandez (5,5) : la première mi-temps a été quelque peu difficile pour l’ancien du Bayern. En effet, l’international français a eu de des complications à contre les percées de Edon Zhegrova, à l’image de ces deux belles actions lilloises initiées par le Kosovar (15e et 16e). A chaque fois Hernandez a été pris dans le dos. Sur une percée offensive, il provoque néanmoins le pénalty qui amène l’ouverture du score (63e). Du mieux également en défense en seconde période sur Zhegrova.

- Danilo (5,5) : présent dans le jeu aérien, il a été l’un des éléments défensifs les plus constants et concentrés durant l’intégralité de la rencontre, même si le LOSC n’a pas été trop dangereux offensivement en première période. Remplacé par Skriniar à la 75ème minute

- Marquinhos (6) : pas d’erreur, pas de perte de balle et très peu de fébrilité. Le défenseur brésilien a rendu une copie correcte sans réelle étincelle positive comme négative. Il a fait le boulot avec notamment quelques montées offensives pour apporter un peu de danger dans les espaces. Pas de faute, ni d’avertissement, il était plutôt propre et même vocal.

- Zaïre-Emery (6,5) : titularisé au poste de la latéral droit, il lui a fallu un peu de temps mais il a parfaitement rempli son rôle en apportant du danger sur son flanc avec propreté et constance. Il a toujours fait en sorte de trouver ses coéquipiers ailiers en profondeur, notamment Ousmane Dembélé ou dans l’axe Kang-in Lee. Le jeune milieu de formation a également répondu présent pour couvrir les trous en défense et ainsi limiter au mieux les percussions de Gudmundsson ou Gomes.

- Ugarte (3,5) : match en demi-teinte pour l’Uruguayen. Loin d’être régulier et solide, il n’a jamais vraiment semblé totalement à l’aise dans la rencontre. Quelques instants après avoir encaissé un petit pont de Gomes, Ugarte a été en retard sur son vis-à-vis et a récolté le premier avertissement de ce match (18e). Même s’il a terminé avec un gros pourcentage de passes réussies (100%), il n’a pas réellement pesé dans le jeu en touchant finalement peu de ballons jusqu’à sa sortie. Remplacé par Hakimi à la 67ème minute

- Vitinha (5,5) : Trouvé sur la droite de la surface, Vitinha recherche la lucarne d’une frappe puissante. Le ballon est repoussé par Chevalier, auteur d’une belle envolée (36e). Tout au long de la rencontre, le milieu portugais a essayé de trouver ses attaquants en fluidifiant le jeu avec une certaine réussite, pointant à quasiment 90% passes réussies. Il a touché une soixantaine de ballons; Gros volume de jeu pour l’ancien joueur de Porto.

- Barcola (4) : sa première période a été assez compliquée. Souvent en retard sur son côté, il n’a pas avoir un véritable impact, faisant parler sa vitesse. D’ailleurs, à la pause, il avait perdu la moitié de ses ballons perdus et n’avait pas du tout été dangereux. Trop hésitant dans ses décisions, il a trop souvent ralenti le jeu offensif du PSG. Remplacé par Kolo Muani à la 67ème minute

- Dembélé (6,5) : en s’appuyant sur un Lee agressif à la création, il a essayé d’apporter du danger sur son côté dans le premier acte. Il a fait parler sa vitesse pour multiplier les centres et ainsi trouver ses camarades mais Alexsandro et Yoro étaient souvent présents pour contrer et repousser les assauts de l’ancien joueur du Barça. Sa frappe a frôlé le cadre de Chevalier malgré une belle inspiration (21e). Remplacé par Asensio à la 81ème minute qui commet une perte de balle impardonnable au poteau de corner sur l’égalisation lilloise.

- Kang-in Lee (5) : chargé de tirer tous les corners parisiens, le Sud-coréen a été bien présent dans le jeu offensif de son équipe. Sa connexion avec Dembélé a été très précieuse. La plupart des ballons reçus par l’ancien du Barça venait d’un travail au préalable de Lee. Il a tout fait pour apporter de la vitesse, de la percussion et du rythme dans les phases de transition offensives du PSG.

- Mbappé (5) : positionné une nouvelle fois au poste de numéro 9, buteur dans l’axe de l’attaque parisienne, le capitaine des Bleus n’a pas été totalement exempt de tout reproche. A la pause, il n’avait tiré qu’une seule fois et touché seulement 10 ballons. Encore une fois, il a semblé perdu dans un rôle qui ne le convient pas. A cette position, l’ancien Monégasque n’arrive tout simplement pas à faire parler sa vitesse et à avoir un impact à la hauteur de son talent de ses qualités. Il s’est néanmoins parfaitement chargé du pénalty pour ouvrir le score (66e). Mais l’attitude du joueur semblait une nouvelle fois déplorable…