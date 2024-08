Marcelo Gallardo justifie son retour surprenant à River Plate

En 2022, il était l’un des coaches les plus convoités en Europe. Pourtant entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo croulait sous les propositions et avait marqué les esprits en remportant pas moins de 16 titres avec la formation de Buenos Aires entre 2014 et 2022. Sollicité en Europe donc, et notamment en France, l’Argentin avait fait le choix de rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Ittihad en novembre 2023. Mais face à des rapports glaciaux avec Karim Benzema, ce dernier a été remercié en juillet dernier.

Ce lundi, l’ancien milieu offensif a décidé de retourner à River Plate. Un choix qu’il a expliqué en conférence de presse : «merci à tous d’être présents ici. J’avais beaucoup à dire, mais je veux essayer d’être bref. Je dis toujours ce que je ressens. Et maintenant, je ressens beaucoup d’émotion. J’ai des sentiments mitigés. Cela ne fait pas longtemps que je suis parti, mais il semble que je ne sois jamais parti et voyager à travers le monde me fait me sentir chez moi. Je veux retrouver l’esprit du club.»