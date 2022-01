Menaces de mort : l'arbitre Felix Zwayer vide son sac

Arbitre expérimenté de Bundesliga du haut de ses 40 ans, Felix Zwayer a notamment participé à 191 rencontres de l'élite allemande, à 22 matches de Ligue des Champions et 22 rencontres d'Europa League. Dirigeant le dernier Klassiker remporté par le Bayern Munich (3-2) contre le Borussia Dortmund, il avait subi les remontrances dans la presse de Jude Bellingham qui l'avait accusé pour certaines situations litigieuses d'avoir truqué le match : «pour moi, ce n'était pas un penalty. Hummels ne regarde même pas le ballon et essaie seulement de se dégager de la mêlée [...] On peut aussi revoir beaucoup d'autres scènes du match. Mais vous donnez le plus grand match d'Allemagne à un arbitre qui a déjà truqué un match, qu'attendez-vous alors ?» Cela fait écho à un match de 2004 entre le SV Wuppertal et le Werder Brême II où alors qu'il était arbitra assistant, il a été accusé d'avoir reçu de l'argent pour prendre des décisions allant dans le sens d'une des équipes sans que ça a été prouvé.

Dans en entretien pour Sky Sport Germany, Felix Zwayer a fait le point sur la vague de violence qu'il a reçu depuis : « mon compte de messagerie professionnel a reçu de nombreux messages incroyables et également très difficiles à traiter. La police de Berlin m'a écrit qu'il y avait une menace de mort contre moi sur Internet. Ce sont des choses que je veux dire. Que se passe-t-il lorsque vous êtes programmé pour un match international trois jours plus tard ? Quand vous essayez de charger ce sac à dos et de vous tenir sur le perron de la porte et que vous essayez de dire au revoir à votre femme comme les dix, 15 dernières années. Puis vous la voyez éclater en larmes, non pas parce que je lui manque quand je suis parti, mais parce qu'elle s'inquiète pour moi et peut-être pour ce qui se passe à la maison, c'est une situation très difficile à vivre. »