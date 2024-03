OL : Gift Orban a charrié Lacazette

Recruté par l’Olympique Lyonnais cet hiver en échange de 20 M€, bonus compris, Gift Orban (21 ans) n’a pas encore trouvé la faille en Ligue 1, mais l’attaquant nigérian s’est déjà fait remarquer chez les Gones pour son franc-parler. Orban a notamment fait savoir à Alexandre Lacazette qu’il souhaitait prendre sa place. Mais pour l’intéressé, il ne fallait pas prendre cette remarque au premier degré.

« On taquine, il le sait ! On rigole beaucoup et il y a du respect entre nous. Quand je suis rentré dans le vestiaire et que j’ai vu une légende comme Alexandre Lacazette, qui joue à mon poste… C’est une grande légende qui peut me montrer beaucoup de choses pour évoluer dans ma carrière et dans ma vie. Je suis content, car il m’a très bien accueilli, comme tout le monde ici », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.