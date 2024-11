Belgique : Toby Alderweireld révèle les raisons troublantes de sa retraite internationale

Ancien patron de la défense des Diables Rouges, Toby Alderweireld a quelque peu disparu des radars. Évoluant toujours du côté du Royal Antwerp en Belgique, où il est un titulaire indiscutable du haut de ses 35 ans, il a mis un terme à sa carrière internationale en 2023. Victimes de deux grosses crises de panique qui l’ont conduit tout droit aux urgences, le défenseur a révélé dans l’émission "Het Huis" que :« c’est aussi pour cette raison (crises de panique, ndlr) que j’ai quitté l’équipe nationale».

«Après le match de Coupe perdu contre l’Union, j’étais en colère et frustré. Je n’ai pas pu dormir la nuit et je suis parti au club tôt le lendemain matin. Avant de partir, j’ai pris une pilule de caféine, car je n’aime pas le café. Dans la voiture, mon cœur s’est soudain mis à battre à mille à l’heure. J’ai cru que j’avais une crise cardiaque et que c’était fini. Je me suis arrêté, je suis entré dans un magasin de meubles et j’ai demandé s’ils pouvaient appeler l’ambulance, a révélé l’ancien joueur de Tottenham, avant d’expliquer ce qui lui était à nouveau arrivé quelque temps plus tard. Ce qui s’est passé, c’est qu’en raison du stress croissant, j’ai senti mon cœur s’emballer. J’ai eu une crise de panique, ce qui a accéléré les battements de mon cœur. Je devenais fou, pensant que j’étais en train de faire une crise cardiaque et de mourir».