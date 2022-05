PSG (F) : le coach Didier Ollé-Nicole écarté

Après la fameuse affaire Hamraoui/Diallo, l'équipe féminine du Paris Saint-Germain semble faire face à une nouvelle affaire. Le coach Didier Ollé-Nicolle a ainsi été écarté temporairement de ses fonctions. Il aurait tenu des propos et aurait été auteur de geste jugés déplacés vis à vis de certaines de ses joueuses.

« Le Paris Saint-Germain a été informé aujourd'hui de faits et de propos inappropriés auxquels auraient été exposées des membres de son équipe féminine. Ces faits et propos, s’ils étaient confirmés, seraient incompatibles avec les valeurs sportives et humaines du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain prend la situation très au sérieux et entend faire toute la lumière sur les faits et propos rapportés. Dans ce cadre et afin de préserver les intérêts de toutes les parties prenantes, le coach de l’équipe féminine a été mis en disponibilité ce jour, d’un commun accord avec le Paris Saint-Germain. Cette mesure présente un caractère conservatoire et temporaire. Elle ne préjuge en rien ni des résultats de l’enquête interne qui sera menée, ni des décisions que le Club pourrait être amené à prendre », a ainsi indiqué le club dans un communiqué officiel.