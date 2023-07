Mapou Yanga-Mbiwa annonce sa future destination

La suite après cette publicité

Récemment, nous vous donnions des nouvelles de l’ancien défenseur de Montpellier et de l’Olympique Lyonnais, Mapou Yanga-Mbiwa. Aujourd’hui âgé de 34 ans, le joueur a quitté le football européen. Mais il n’a pas encore pris sa retraite, loin de là.

« Je me dirige plutôt vers les pays du Golfe, car je suis domicilié là-bas. je sais d’où je viens, ce que j’ai fait dans le football. Je connais mes compétences, mais je suis aussi lucide… Les années passent, je vieillis. Je ne peux pas faire de folies, réclamer monts et merveilles. J’ai juste envie de me faire plaisir sur les quelques saisons qui me restent », a-t-il confié à La Provence.

