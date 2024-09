Lens - OL : les regrets de Pierre Sage

Le Racing Club de Lens et l’Olympique Lyonnais se sont quittés sur un score nul et vierge, pour la clôture de cette quatrième journée de Ligue 1, au stade Bollaert-Delelis. Un nul qui ne fait pas les affaires de l’OL, qui pointe à la 13e place du classement. Interrogé par DAZN, Pierre Sage a affirmé avoir aimé la combativité de ses joueurs, mais regrette de ne pas avoir pu prendre les trois points, ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas s’il est logique, j’aurais espéré que mes joueurs soient récompensés. On avait la possibilité de l’emporter. On les a empêchés de jouer, ils avaient du mal à ressortir le ballon. On a récupéré beaucoup de ballons, il ne manquait pas grand-chose pour marquer. On n’a pas converti nos occasions, c’est la différence entre les bons matches et les grands matches. J’ai bien aimé l’état d’esprit et la maitrise tactique, a indiqué l’entraîneur des Gones ». Prochain rendez-vous pour Sage et Lyon, dimanche prochain à domicile, contre l’Olympique de Marseille pour l’Olympico.