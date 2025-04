OL : le but libérateur de Rayan Cherki

Très rapidement mené par le LOSC dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est finalement en passe de s’offrir trois précieux points dans la course à l’Europe. Après l’égalisation d’Alexandre Lacazette juste avant la pause, c’est Rayan Cherki qui a redonné l’avantage aux siens…

Sur un centre d’Almada, Tagliafico remisait d’une tête piquée et le ballon revenait finalement sur Cherki qui profitait du laxisme défensif des Dogues pour conclure d’une volée du gauche. En cas de victoire, l’OL pourrait remonter au 4e rang et ainsi totalement se relancer dans la course à la prochaine Ligue des Champions…