FC Copenhague - Bayern Munich : les compositions officielles

Pour cette 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Bayern Munich se déplace au Parken Stadium pour y affronter le FC Copenhague (rencontre à suivre en direct sur FM). Évidemment ultra favoris, les Bavarois doivent assumer leur rang et obtenir une 2ème victoire en phase de poule depuis 32 matchs, avec 30 victoires pour seulement 2 matchs nul. Leur dernière défaite remonte au 27 septembre 2017 et un revers 3-0 contre le PSG qui avait vu Carlo Ancelotti se faire virer juste après. Les Danois, eux, n’ont rien à perdre devant leur public et peuvent accrocher un bon résultat pour espérer être reversé en Ligue Europa voire aller chercher une 2ème place.

Côté terrain, Thomas Tuchel aligne un onze assez classique avec Kim Min-Ja et Upamecano en défense centrale, Laimer retrouve le milieu de terrain aux côtés de Kimmich. Mazraoui défenseur droit et un quatuor offensif composé de Sané, Coman, Musiala et Kane. Les hommes de Jacob Neestrup joueront en 4-3-3 avec Diks et Vavro pour la charnière centrale. Goncalves, Falk et Lerager au milieu puis El Younoussi et Achouri sur les côtés de l’attaque pour servir Claesson.

Les compositions d’équipes :

FC Copenhague : Grabara - Ankersen, Diks, Vavro, Meling - Lerager, Falk, Goncalves - El Younoussi, Claesson (cap.), Achouri.

Bayern Munich : Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae, Davies - Laimer, Kimmich (cap.) - Sané, Musiala, Coman - Kane.