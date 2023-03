Bayern Munich : Lucas Hernandez bientôt prolongé ?

La suite après cette publicité

Blessé depuis le match de Coupe du Monde contre l’Australie, Lucas Hernandez a fait son grand retour sur les terrains du centre d’entraînement. Une excellente nouvelle pour le Bayern Munich, fraîchement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Dans le même temps, le défenseur tricolore, sous contrat jusqu’en juin 2024, continue de discuter avec les Bavarois concernant son avenir.

Selon la presse allemande, des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer, des pourparlers sont d’ailleurs en cours avec le Français et un accord devrait être conclu prochainement. Avant de débuter le sprint final en Bundesliga et de rêver à un possible titre final sur la scène européenne, Hernandez pourrait donc entériner sa prolongation en Bavière. Pour rappel, le natif de Marseille avait rejoint Munich, à l’été 2019, en provenance de l’Atlético de Madrid.

