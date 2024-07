Chelsea a un plan pour conserver Cole Palmer

Buteur en finale de l’Euro et ultra décisif avec les Blues cette saison, Cole Palmer est le nouveau héros de Chelsea. Le milieu offensif de 22 ans, qui a signé un contrat de sept ans l’été passé, touche l’un des salaires les plus bas du club. Avec environ 380 000 euros par mois, Palmer touche un salaire quatre fois inférieur à celui de Raheem Sterling, méconnaissable depuis son arrivée chez les Blues. Ce qui devrait rapidement changer d’après The Telegraph.

Chelsea souhaiterait conserver son joyau pour les dix prochaines années au moins et pourrait sensiblement augmenter ses revenus. Les pensionnaires de Stamford Bridge ne veulent pas en faire une affaire publique mais souhaiteraient plutôt ajuster le contrat de Palmer en interne. Auteur de 22 buts et 11 passes décisives en Premier League, cette saison, l’ancien joueur de Manchester City sera très attendu à la reprise et ne devra pas se manquer s’il veut s’installer comme un joueur qui compte en équipe nationale.