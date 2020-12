Al-Rayyan : Laurent Blanc débute par une défaite face au Al-Sadd de Xavi

On aura peut-être l'occasion de voir ce duel d'entraîneurs dans des clubs européens dans le futur, qui sait. En attendant, Xavi, coach d'Al-Sadd, et Laurent Blanc, fraîchement nommé sur le banc de touche d'Al-Rayyan, avaient l'occasion de se défier au Qatar pour le compte de la 10e journée de la Qatar Stars League. Un sacré challenge pour Laurent Blanc, de retour sur un banc pour la première fois depuis son limogeage du Paris Saint-Germain le 27 juin 2016, car son nouveau club, Al-Rayyan accueillait ce mercredi le leader du championnat.

La suite après cette publicité

Avec 8 victoires et 1 nul en 9 journées, le Al-Sadd de Xavi, avec Cazorla et Bounedjah titulaires, était le grand favori de la rencontre, alors que Blanc a découvert son équipe il y a seulement 4 jours. Une équipe où il a retrouvé, entre autres, Yacine Brahimi, évidemment titularisé. Il a pu constater dès la première période que Xavi avait su imposer sa patte sur le jeu collectif de son équipe : pressing haut, volonté de faire circuler le ballon au sol, bien aidé par le toujours élégant Cazorla. Côté Al-Rayyan, Brahimi représentait clairement le principal danger.

Dominée mais pas ridicule, la formation de Laurent Blanc rentrait aux vestiaires à la pause en ayant maintenu le score nul et vierge et en s'étant procuré quelques occasions. Mais la main mise d'Al Sadd sur la rencontre allait s'accentuer après la pause. Avec les déboulés d'Afif et la vision de jeu de Cazorla, Al-Sadd se rapprochait des buts gardés par Baker. La réussite a fui les hommes de Xavi jusqu'à la 83e minute et l'ouverture du score, méritée, de Bounedjah, qui a repris victorieusement une frappe dévissée de Cazorla. Laurent Blanc débute donc par une défaite, logique face à Xavi. Et il aura pu constater l'étendue du travail à effectuer pour ramener le club dans les hauteurs du classement (6e).