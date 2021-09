Franck Ribéry s'engage avec la Salernitana

La suite après cette publicité

Le coup est immense pour la Salernitana ! De retour en Serie A après vingt-deux ans d'absence au plus haut niveau, le promu italien vient de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du club en attirant Franck Ribéry dans ses filets. Libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er juillet dernier et son départ de la Fiorentina, l'attaquant international français (81 sélections, 16 buts) a donc fait le choix de rejoindre la formation dirigée par Fabrizio Castori. La star tricolore s'est engagée pour une saison avec une possible année supplémentaire en option (automatiquement levée en cas de maintien selon la presse italienne) et devrait toucher un salaire net de 1,5 millions d'euros.

Arrivé en provenance de Munich ce lundi, le natif de Boulogne-sur-Mer a passé sa visite médicale avec succès avant de parapher son nouveau contrat. Et les Granatas peuvent se réjouir de l'opération, tant les convoitises étaient nombreuses, lors du mercato estival, pour l'ancien Bavarois (425 matches, 124 buts et 182 passes décisives sous le maillot du Bayern Munich). Présent au centre d'entraînement des Munichois cet été pour maintenir une bonne condition physique, "Kaiser Franck" a pris le temps nécessaire avant d'accepter l'offre de la Salernitana.

Une dernière danse avant un jubilé au Bayern ?

Courtisé par Naples, la Lazio, la Sampdoria Gênes ou encore Hellas Verone en Serie A, le troisième du Ballon d'Or France Football 2013 avait également interrompu des contacts avancés avec le Hertha Berlin, refusant de trahir «son» Bayern. Et les offres ne s'arrêtaient pas là pour la superstar de Munich aux 24 titres avec le plus grand club allemand entre 2007 et 2019 puisque l'Olympique Lyonnais mais aussi le club turc de Karagümürk et les Brésiliens de Palmeiras s'étaient également positionnés sur l'ancien Marseillais dans les dernières heures du mercato. Préférant rester en Italie où il se sent bien avec sa famille, FR7 a donc fait le choix de la Salernitana. Un club capable de lui offrir les clés du jeu, un statut privilégié et de grandes responsabilités. Face à la folie gagnant Salerne, Ribéry n'a pas pu résister, lui qui a accepté de baisser de moitié son salaire perçue avec la Viola.

Parfois comparé à un «petit Napoli», la Salernitana tient donc sa superstar et pourrait rapidement s'enflammer face aux prouesses de l'attaquant aux 151 buts et 221 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans le chaudron d'Arigis (31 000 places), FR7 aura la lourde tâche de porter l'équipe dirigée par Fabrizio Castori, pointant actuellement à la 18ème place de Serie A après deux défaites face à Bologne (2-3) et l'AS Roma (0-4). Devant disposer avec un modeste effectif, le dernier cinquième buteur du championnat italien (20 buts) cherchera surtout à prendre le maximum de plaisir. Un ultime défi pour le buteur de 38 ans qui pourrait ensuite reprendre la direction de Munich où les Bavarois lui ont promis, dans son contrat, une reconversion. De quoi clôturer sa carrière de la plus belle des manières.