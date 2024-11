EdF : Benjamin Pavard était dépité

Durant ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps doit faire face à plusieurs forfaits. En effet, Ousmane Dembélé et Wesley Fofana ont dû jeter l’éponge. Pour les remplacer, DD a fait appel à deux éléments qui n’avaient plus été sélectionnés chez les Bleus depuis l’Euro 2024, à savoir Kingsley Coman et Benjamin Pavard. RMC Sport raconte d’ailleurs comment les deux joueurs ont vécu leur absence ces derniers mois.

Le joueur du Bayern Munich, qui a été déçu de son temps de jeu lors du championnat d’Europe, ne s’est pas forcément expliqué avec Deschamps et a préféré répondre sur le terrain. De son côté, Pavard, amer durant l’Euro et dépité par sa mise à l’écart par la suite, a multiplié les appels du pied en direction du staff ces derniers mois. Mais ils sont longtemps restés sans réponse avant ce mois de novembre, où le joueur de l’Inter va retrouver le sourire en retrouvant Clairefontaine et les Bleus.