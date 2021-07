Rafael raconte son départ de Manchester United

Six ans après, Rafael (31 ans) s’est exprimé sur son départ de Manchester United pour l’Olympique Lyonnais. Arrivé au club en 2008, en compagnie de son frère Fabio, il avait été contraint de le quitter en 2015, lorsque Louis van Gaal est devenu l’entraîneur des Red Devils. Aujourd'hui à l'Istanbul Basaksehir, le Brésilien a déclaré qu’il n’a jamais eu de réelles explications de la part du technicien néerlandais.

« Quand van Gaal est arrivé, il a simplement dit : "ok, tu pars". Il est arrivé avec une idée des joueurs qu'il voulait, et qu'il ne voulait pas, et il s'est mis à faire ces changements instantanément (...) Il ne me l'a jamais expliqué. Mais j'ai entendu quelques explications de la part d'autres personnes et, même avant son arrivée, tout le monde me disait : “il déteste les Brésiliens”. Je ne sais pas si c'est vrai ou non mais j'ai entendu dire que ça a commencé avec Rivaldo quand Van Gaal était manager de Barcelone. Il a mis Rivaldo sur le banc et Rivaldo a commencé à dire du mal de lui, à essayer de le virer », des propos issus du livre des deux frères : The Sunshine Kids: Fabio & Rafael Da Silva, rapporte The Athletic.